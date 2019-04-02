Der Spiegel: Украина погрязла в порочном кругу олигархов

Именно поэтому реформы в Украине так трудно провести: как только удается пробить одно препятствие для изменений, появляется новое сопротивление со стороны влиятельных людей, которые их не хотят.

После падения СССР украинцы остались бедными, экономика еле росла на протяжении почти 30 лет. Революция должна была изменить ситуацию, но ключевые сферы так и остались в руках олигархов. Как такое возможно?

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что ВВП на душу населения в Украине не намного выросло с 1990-м годом. В те времена показатель составлял 6,8 тысяч долларов. А согласно последним подсчетам Всемирного банка, он был лишь на уровне 8,7 тысяч. Страна остается второй самой бедной страной Европы после Молдовы. И даже через пять лет после революции, которая состоялась в 2014 году, мало что изменилось. Уровень экономического роста увеличился до 3,3%. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать рецессию, вызванную военным вторжением России. Ведь только в 2015 году ВВП сократился почти на 10%.

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Не в последнюю очередь из-за всех этих промахов у Петра Порошенко мало шансов на переизбрание. Нынешний президент вспоминал о войне на Востоке каждый раз, когда процесс проведения реформ становился особенно вялым.

«Нам приходится проводить реформы только одной рукой, потому что другой мы сдерживаем агрессивного соседа», - говорил Порошенко.

Но все меньше граждан верят этому оправданию. Поэтому в первом туре президент получил не такую большую поддержку, как хотелось бы. Хотя в 2014-м он победил с 55%-й поддержкой. Неужели после революции совсем ничего не изменилось? Или правы скептики, которые еще в 2014 году говорили о том, что революция лишь сменит одну коррумпированную клику на другую? Исчезла ли поддержка со стороны США и ЕС? Издание пишет, что те, кто захочет доказать эти тезисы, смогут найти для этого доказательства. Ведь проекты приватизации украинского правительства провалились. А Порошенко не так давно попал во все заголовки, потому что люди из его окружения погрязли в коррупционном скандале в сфере обороны.

С другой стороны, свободное падение экономики Украины, вызванное войной, было достаточно быстро остановлено благодаря усилиям правительства и Нацбанка. Банковская система была реструктуризирована и очищена от вмешательства олигархов. До Майдана дыра в бюджете Украины была огромной. Но через год после того проблема была решена и угрозы банкротства удалось избежать. Гривня снова стабильна, но больше не привязана к доллару. И несмотря на все проблемы, Министерство экономики Украины запустило систему закупок ProZorro, которая позволила ликвидировать коррупцию в этой сфере.

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В 2014 году под давлением доноров, таких как ЕС и МВФ, правительство воплотило амбициозную энергетическую реформу, которую нужно было провести еще 15 лет назад. Ее целью было радикально сократить потребление газа. Ведь использование газа было настолько большим, что оно снова и снова ставило Украину на грань банкротства. Некоторые украинские политики в таких случаях шли на уступки Москве ради скидки. Если говорить цифрами, то в 2013 году Украина потребила более 50 миллиардов кубометров газа при общем ВВП на уровне 183 миллиарда долларов. Германия того же года потребила 70 миллиардов кубометров, но ее экономика была при этом в 20 раз больше – 3,75 триллиона долларов.

Высокое потребление газа создавало кровотечение в экономике Украины и позволяло обогащаться определенным кругам. Все происходило примерно так. Любое правительство в Киеве боялось разозлить население. Поэтому политики искусственно сохраняли низкие цены на газ для населения. Государственная компания «Нафтогаз» дорого покупала топливо за рубежом, а на внутреннем рынке поставляла его по более низкой цене. В 2013 году потребители оплачивали лишь 16% реальной стоимости газа. Остальное платило государство. Таким образом, 6% ВВП шло только на покупку топлива. Долги Киева становились все больше.

Это была экономически изнурительная схема, но у нее было много поклонников. Во-первых, это население, которое исторически не привыкло экономить энергию. В СССР термостаты и счетчики тепла никто не использовал. Температуру в доме регулировали с помощью форточки. С другой стороны, компаниям приходилось платить за энергоносители по более высоким рыночным ценам. Но компании-поставщики были в руках олигархов. Они завышали показатели потребления населения, чтобы разницу направлять на свои энергозатратные химические и металлургические заводы. Или же украденный газ они продавали коммерческим потребителям по рыночной цене. Таким образом, много лет Украина тратила миллиарды долларов, которых у нее на самом деле не было. В это время, олигархи, которые наживались на этой схеме, покупали телевизионные каналы и влияние на политические партии, чтобы ничего не изменилось.

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«Это порочный круг», - сказал шведский экономист и эксперт по Украине Андерс Аслунд.

Немецкий бизнес-консультант Роберт Кирхер заметил, что после революции в 2014 году что-то начало меняться в Киеве. Иностранные эксперты вроде него, а также Всемирный банк и МВФ, всегда советовали украинскому правительству ликвидировать энергетические льготы и усилить конкуренцию на энергетическом рынке, чтобы олигархи не могли больше эксплуатировать монопольные позиции. До революции представители правительства соглашались с ним, но не могли ничего сделать.

«Они были экономически образованны, но имели очень ограниченное влияние», - пояснил он, добавив, что после 2014 года «к экономическим знаниям начали прислушиваться».

Отмена энергетических льгот произошла вскоре после революции. Тарифы на электроэнергию тоже выросли из-за больших нужд ТЭЦ. Но несмотря на все, потребление газа сократилось с 50 миллиардов кубометров до 33 миллиардов. Тем временем, руководство «Нафтогаза» тоже было реформировано. Вместо того, чтобы увеличивать государственный долг компания начала приносить доходы правительству. На самом деле вопреки своим монопольным интересам «Нафтогаз» открыл рынок поставок газа для поставщиков из-за рубежа. Поэтому французские Engie и RWE тоже теперь продают газ в Украине. Но это был первый этап энергетической реформы.

На втором Киев не достиг необходимого прогресса. Речь шла об укреплении конкуренции. Идея заключалась в том, что если законодательство полностью либерализует рынок газа, ни один провайдер не сможет пользоваться своим доминирующим положением. Потребители смогли бы в таком случае переходить к более выгодному поставщику. Государству больше не нужно было бы устанавливать цены, поскольку они диктовались бы свободным рынком.

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Эта рыночная теория имеет свои границы в Украине. Реформаторы сосредоточились на государственной компании «Нафтогаз». Но газ продолжает перетекать региональным компаниям-монополистам. Они государственные только на бумаге. Но фактически ими руководит DF Group – компания олигарха Дмитрия Фирташа, который ранее дергал еще и за политические ниточки.

Чтобы обеспечить непрерывные поставки газа гражданам, «Нафтогаз» не может остановить поток отдельным региональным поставщикам, даже если они не оплатили свои счета. И это проблема. Потому что региональные компании, подконтрольные олигархам, часто не платят. Согласно отчету «Нафтогаза» за 2017 год, долг региональных поставщиков составляет более 4 миллиардов долларов. И это немалая сумма для страны, чей ВВП еще не так давно составлял 131 миллиард долларов.

Шведский экономист Андерс Аслунд считает, что следующий президент Украины может изменить ситуацию в Украине. Для этого, по его мнению, нужно просто «допустить конкурентов». Это решение будет популярным, потому что оно приведет к сокращению цен на газ для потребителей. Но сказать легче, чем сделать. В Украине существует лишь один частный энергетический оператор – DTEK Group. И он принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Если рынок электроэнергии либерализуют в один день, то уже в следующем Ахметов получит от этого выгоду.

«DTEK станет главным провайдером. Поэтому он сможет устанавливать еще более высокие цены», - сказал эксперт German Advisory Group Георг Захманн.

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Олигархическая структура сильно въелась в тело Украины. И именно поэтому изменения в стране так трудно провести. Когда удается прорвать олигархическое доминирование на одном уровне, реформаторы быстро сталкиваются с сопротивлением на другом. Даже через пять лет после революции старая клика тесно связана с политикой в Киеве. И первый срок президентских выборов в Украине указал на это. Издание пишет, что тройка лидеров в первом туре так или иначе связаны с олигархами.

Порочный круг годами сдерживает развитие Украины. Поэтому не важно, кто в последние годы занимал государственные должности. Так или иначе новые лидеры всегда были связаны со старой кликой. Немецкий консультант Роберт Кирхнер более оптимистичен относительно долгосрочной перспективы. По его словам, реформы в Украине – это "не спринт, а марафон».