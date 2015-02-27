Значительная часть 16-го "гумконвоя" РФ перевозила груз негуманитарного характера - пограничники

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается, что 27 февраля российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление шестнадцатого, так называемого «гуманитарного конвоя».

«Поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и национального законодательства и согласованных с Международным Комитетом Красного Креста модальностей, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций», - отмечают пограничники.

Как сказано в сообщении, «в период с 06:40 до 07:50 через пункты пропуска «Донецк» (РФ) и «Матвеев Курган» (РФ) на въезд в Украину проследовало две колонны «гумконвоя» в составе 170 автомобилей. Причем значительная часть автомобилей перевозила груз негуманитарного характера, а именно: 41 автомобиль - горюче-смазочные материалы, 2 - литературу неустановленного содержания».

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Процедура оформления грузовиков в пункте пропуска «Донецк» активно освещалась российскими телеканалами НТВ, Россия 24, Лайфньюз, отмечает ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15-й так называемый «гумконвой» из России прибыл на Донбасс 20 февраля.

Ранее УНИАН сообщал о заявлении боевиков "ЛНР", что в Луганск прибыл очередной 16-й так называемый "гумконвой".