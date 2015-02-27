Боевики «ЛНР» заявили о прибытии «гумконвоя» РФ в Луганск

Как говорится в сообщении "ЛНР", колонна с гуманитарной помощью для "ЛНР" прибыла в Луганск. В настоящее время более 80 машин направляются на склады, где вскоре начнется их разгрузки.

"Автомобили из состава 16-го конвоя привезли для жителей "ЛНР" мясные, рыбные и молочные консервы, манную и рисовую крупы, гречку, сахар. Также доставлены предметы первой необходимости, книги и учебные пособия для студентов и школьников. С августа 2014 года 15 автоколонн России доставили в "ДНР" и "ЛНР" более 20 тыс. тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зоны боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15-й так называемый «гумконвой» из России прибыл на Донбасс 20 февраля.