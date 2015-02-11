В результате обстрела Краматорска погибли 16 человек
08:39, 11 февраля 2015Общество
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В результате артиллерийского обстрела боевиками жилых кварталов Краматорска и главного штаба АТО погибли 16 человек.
Порошенко навестил в больнице пострадавших мирных граждан / Svyatoslav Tsegolko Facebook
Как сообщает пресс-служба президента, в целом пострадали 64 человека (29 военных и 35 гражданских). Среди оставшихся в живых, 10 - тяжелораненые.
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По данным СБУ, количество поврежденных обстрелами домов достигает 41-го.
Отметим, вчера вечером в СНБО сообщали, что во время обстрела Краматорска погибли 15 граждан, 63 - получили ранения.
Как сообщал УНИАН, ночью президент Петр Порошенко прибыл в Краматорск, где осмотрел последствия обстрела и посетил в больнице пострадавших мирных граждан.
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