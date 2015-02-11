Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск (фото)

07:13, 11 февраля 2015
Общество
22288 0

Президент Петр Порошенко сегодня ночью посетил обстрелянный Краматорск.

Порошенко вночі приїздив у Краматорськ / Svyatoslav Tsegolko Facebook

Об этом сообщил в соцсети его представитель Святослав Цеголко. «Петр Порошенко не мог этой ночью не поехать в Краматорск. Накануне минских переговоров он должен был увидеть собственными глазами, шрамы на украинском теле, которые оставляет «Смерч», - написал Святослав Цеголко.

Де побачив наслідки обстрілу міста / Svyatoslav Tsegolko Facebook

«Сегодня мир имеет шанс остановить агрессию России против Украины. Должны им воспользоваться», - добавил спикер.

Читайте также"Смерчи" видели на вооружении боевиков за несколько дней до удара по Краматорску

По сообщению СНБО, в результате обстрела Краматорска Донецкой области погибли 15 человек. Главная военная прокуратура по факту обстрела Краматорска возбудила уголовное дело по статье «теракт».

Svyatoslav Tsegolko Facebook

Как сообщал УНИАН, 10 февраля около 12.30 боевики из района Горловки обстреляли Краматорск. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору на окраинах города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter