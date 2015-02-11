Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск (фото)

Об этом сообщил в соцсети его представитель Святослав Цеголко. «Петр Порошенко не мог этой ночью не поехать в Краматорск. Накануне минских переговоров он должен был увидеть собственными глазами, шрамы на украинском теле, которые оставляет «Смерч», - написал Святослав Цеголко.

«Сегодня мир имеет шанс остановить агрессию России против Украины. Должны им воспользоваться», - добавил спикер.

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По сообщению СНБО, в результате обстрела Краматорска Донецкой области погибли 15 человек. Главная военная прокуратура по факту обстрела Краматорска возбудила уголовное дело по статье «теракт».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля около 12.30 боевики из района Горловки обстреляли Краматорск. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору на окраинах города.