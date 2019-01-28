Военнопленного моряка Терещенко удерживают в холодной аварийной камере без горячей воды - Денисова

Кроме того, моряк не получил ни одного письма от родных и друзей, которые пишут ему по несколько раз в неделю, ему также отказали в телефонных разговорах.

Один из военнопленных украинских моряков Владимир Терещенко удерживается в холодной аварийной камере, где нет горячей воды.

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Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook. "Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко удерживается в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО «Лефортово», где нет горячей воды. Кроме того, он до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах", - написала она.

Украинский омбудсмен отметила, что в письме, которое она получила от российского омбудсмена 26 декабря 2018 года, речь идет о двухместных чистых и недавно отремонтированных камерах, где есть холодильник, телевизор и рукомойник с горячей водой.

"Эти условия совсем не похожи на те, в которых находится наш моряк. Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, и рассказала об этих грубых нарушениях со стороны РФ. Попросила помочь в проведении проверки условий содержания украинских моряков. В случае, если эти условия не соответствуют оговоренным ранее - перевести Владимира Терещенко в другую, более обустроенную камеру. И, конечно, предоставить ему возможность осуществления телефонных звонков и получения писем от родных", - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Прокуратура АРК признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

15-16 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест захваченным украинским военным до конца апреля.

26 января раненных военнопленных моряков перевели в СИЗО «Лефортово».