В МИД обвиняют Россию в сокрытии реального состояния здоровья украинских моряков

От российской стороны требуют безотлагательно предоставить сведения о состоянии здоровья военнопленных.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с непредоставлением информации о реальном состоянии здоровья раненных военнослужащих ВМС Украины, незаконно захваченных в плен 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины о непредоставлении российской стороной информации о состоянии здоровья раненных украинских моряков.

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«Несмотря на неоднократные обращения и требования украинской стороны о необходимости информирования Посольства Украины в Российской Федерации о состоянии здоровья украинских военных моряков, а также в связи с появлением информации об ухудшении состояния их здоровья, российская сторона так и не предоставила никакой информации по этому поводу», - отметили в ведомстве.

В МИД расценивают такие действия России «исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных украинских моряков».

«Требуем от российской стороны безотлагательно предоставить сведения о состоянии здоровья пленных украинских моряков, а также немедленно обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью», - отмечается в заявлении.

Кроме того, в МИД призвали мировое сообщество, международные правозащитные институты предпринять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину пленных украинских моряков, которые незаконно удерживаются в пенитенциарных заведениях Москвы.