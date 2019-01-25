В России раненого украинского моряка Сороку посетит нейрохирург - Денисова

Российская сторона утверждает, что состояние здоровья украинца удовлетворительное.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российской стороной о посещении раненого украинского моряка Василия Сороки нейрохирургом для обследования.

Читайте такжеОдному из раненых украинских моряков могут ампутировать часть руки - Денисова

Об этом Денисова сообщила в Facebook со ссылкой на телефонный разговор с советником президента РФ, председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым, который сообщил ей информацию относительно физического состояния Сороки.

"Главный врач медицинского блока СИЗО «Матросская тишина» сообщил Федотову, что состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Его обследование проводилось невропатологом и, по словам врачей, рука парня отекла из-за пользования эспандером", - заявила Денисова.

"Но, по моей просьбе, Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) парня обследует нейрохирург. Держим связь и ждем результат", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Денисова заявила, что Василию Сороке, одному из раненых украинских моряков, которых Россия захватила у Керченского пролива, могут ампутировать часть руки. "Узнала от Виктора Сороки о состоянии здоровья его раненого сына. У парня еще больше опухла и посинела рука, и если ему не оказать неотложную медицинскую помощь, часть конечности придется ампутировать", - заявляла Денисова.