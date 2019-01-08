Суд Луганской области вынес приговор священнику бывшей УПЦ МП за пособничество российским оккупантам

Суд признал клирика виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований, он объявлен в розыск.

Новоайдарский районный суд Луганской области заочно приговорил священника Украинской православной церкви Московского патриархата к шести годам лишения свободы за пособничество российским оккупантам.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. «Сотрудники СБУ установили, что в апреля 2014 года настоятель одного из храмов Новоайдарского района присоединился к рядам террористов. Во главе группы антиукраински настроенных лиц клирик организовал блокирование автодороги в Луганск, препятствуя перемещению сил и средств Вооруженных сил Украины в район проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что суд признал пособника террористов виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Приговор вступил в законную силу, начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания. Осужденный объявлен в розыск.