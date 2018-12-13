Оккупанты с Донецкой области передали на подконтрольную Украине территорию 13 осужденных (фото)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сегодня из оккупированной Донетчины перемещены на подконтрольную Украине территорию 13 осужденных.
Об этом она сообщила в Facebook.
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"Сегодня на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донетчины, а также отдали их уголовные дела. Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины", - написала Денисова.
По ее словам, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.
"Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины", - добавила омбудсмен.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря из оккупированного Луганска перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 году, и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.