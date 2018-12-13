Оккупанты с Донецкой области передали на подконтрольную Украине территорию 13 осужденных (фото)

Вместе с осужденными отдали их уголовные дела.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что сегодня из оккупированной Донетчины перемещены на подконтрольную Украине территорию 13 осужденных.

Об этом она сообщила в Facebook.

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"Сегодня на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой области передали нам 13 осужденных, которые отбывали наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донетчины, а также отдали их уголовные дела. Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины", - написала Денисова.

По ее словам, осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях.

"Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины", - добавила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря из оккупированного Луганска перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 году, и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.