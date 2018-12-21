В бывшей УПЦ МП заявили, что не видят оснований менять свое название

В бывшей УПЦ МП уверяют, что их руководящий центр находится в Киеве, а не Москве.

В бывшей УПЦ Московского патриархата заявили, что они не видят оснований менять свое название в соответствии с законом №5309.

Об этом сказал представитель бывшей УПЦ МП архиепископ Климент, сообщает "Громадське".

Согласно принятому Радой документу, УПЦ МП должна изменить название и указать в ней свою принадлежность к России, однако в МП уверяют, что их руководящий центр находится в Киеве.

"Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, потому что никоим образом нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управления с каким-то заграничным центром, где есть государство-агрессор. В нашей церкви нет никаких оснований менять название этого закона, потому что наш руководящий центр, не находится в государстве-агрессоре. Это, наверное, про кого-то другого", - подчеркнул Климент.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 декабря, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (регистрационный номер 5309).

За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.