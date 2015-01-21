В Ровеньках начались перестрелки между боевиками и "казаками", люди не выходят из зданий – СМИ

Об этом сообщают местные жители, передает ТСН.

Боевики начали обстрел якобы из-за "разборок" с местными "казаками". Очевидцы сообщают, что наемники ведут обстрел в районе стадиона, рядом с которым находится здание школы. Детей отвели в бомбоубежище.

Об обстрелах в городе сообщают и в местных группах в соцсетях.

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"Центр перекрыт, на каком-то светофоре стоит БТР. Лупят страшно, скорее всего "ЛНР" с "казаками" разбираются, лупят в сторону "Юбилейного" (спорткомплекс - Ред.). Очень мощные взрывы, они там сильно испугались, думали что их бомбят, стекла дрожат, все выбежали в коридор. В 4-й школе детей не выпускают, в бомбоубежище повели, из зданий вообще людей не выпускают, поскольку центр перекрыт. Паника ...", - написал местный житель в группе "Ровеньки - Украина" в соцсети "Вконтакте".