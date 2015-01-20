Боевики продолжают обстреливать Луганщину из артиллерии: погиб мирный житель, еще двое - ранены

Вчера, 19 января, из-за обстрелов боевиками территории Луганской области погиб 1 мирный житель, еще 2 были госпитализированы.

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Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 19 января с 04.00 по 04.30 из неустановленного направления боевики осуществили артиллерийский обстрел пос. Желтое (10 выстрелов). В результате обстрела смертельно травмирован местный житель 1935 года рождения.

В тот же день во время артиллерийского обстрела боевиками пгт Станица Луганская осколочные ранения получили местные жители 1952 и 1968 г.р. Пострадавшие доставлены в больницу.