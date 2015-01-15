Ситуация в Донецком аэропорту стабилизировалась: подкрепление пришло, раненых вывезли

По состоянию на 21:00, ситуация в Донецком аэропорту стабилизировалась, артиллерийские обстрелы на его территории стихли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Татьяна Рычкова.

"Ситуация более-менее стабилизировалась после того, как ВСУ отвоевали часть территории у сепаратистов и разместили там пришедшее подкрепление, имеющее с собой артиллерийское вооружение. Вследствие чего танк, не дающий нам покоя с утра, исчез с территории аэропорта", - написала она.

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Также Рычкова отметила, что раненых киборгов уже вывезли из аэропорта и доставили в Днепропетровск.

"В терминале на всех этажах базируются силы ВСУ. Прорвемся! Быть добру!", - резюмировала волонтер.

Как сообщал УНИАН, в последнее время обстановка в зоне АТО крайне обострилась. С 14 января боевики с применением танков и артиллерии начали новый штурм позиций защитников Донецкого аэропорта, который не прекращается до сих пор.