Ситуация в аэропорту на вечер: это Сталинград в 21 веке, доходит почти до рукопашной

По словам журналиста, по состоянию на 17.40 15 января обстановка в аэропорту Донецка следующая:

«Контратака "киборгов" в новом терминале! В виду угрожающей обстановки и прорыва противника на второй этаж нового терминала сегодня в днем в аэропорт на помощь защитникам прибыло свежее подразделение наших десантников», - пишет Бутусов у себя на странице в Фейсбук.

По его данным, час назад украинские подразделения в новом терминале предприняли контратаку на втором этаже терминал, чтобы отбросить штурмовые группы российской бригады "Спарта". В ожесточенном ближнем бою противник был выбит из большинства помещений на втором этаже, который имеет ключевое тактическое значение для удержания здания.

Читайте такжеЗащитник Донецкого аэропорта: судя по бою – имеем дело с россиянами, «сепары» так не умеют

«Ожесточенный ближний бой с крупными силами пехоты противника сегодня продолжается весь день, и продолжается в эти минуты. Несколько раз почти доходило до рукопашной - противников разделяло 3-5 метров. Это реальный Сталинград в 21-м веке», - отмечает журналист.

«Контроль за терминалом в наших руках. Противник установил флаги "ДНР" на краю здания, и сохраняет позиции в подвале нового терминала, на третьем этаже. Установка флагов - это единственный "успех" противника за день. Очередной 156-й "захват аэропорта" "Моторолой" закончился тем же, что и все предыдущие штурмы. Российские отряды понесли большие потери. Новый терминал под нашим контролем, отступать из терминала наши войска не собираются», - добавил он.

Также отмечается, что «российские войска ведут артиллерийский огонь по всему фронту в районе аэропорта, пытаются подавить украинскую артиллерию, сорвать переброску резервов и снабжения на помощь защитникам аэропорта. Все украинские села на линии соприкосновения подвергаются массированным ударам».