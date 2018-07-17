В ГПУ допускают участие экс-"беркутовцев" в следственном эксперименте на Институтской
Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк не исключает участия экс-"беркутовцев" в следственном эксперименте на улице Институтской в Киеве.
Читайте такжеВ Киеве на Институтской сегодня начнется следственный эксперимент по делу Майдана
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, будут ли участвовать в следственном эксперименте пятеро подозреваемых бывших бойцов полка "Беркут", дело которых рассматривается в Святошинском райсуде Киева.
"Приглашение на проведение следственных действий переданы их защитникам ... Соответственно уже, согласятся они или нет, в настоящее время неизвестно. Но если будут, то конечно, они будут участвовать в этом следственном эксперименте", - сказал Горбатюк.
Кроме того, он отметил, что во время проведения следственного эксперимента возможно оцепление на несколько часов улицы Институтской.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, на улице Институтской в Киеве, где в феврале 2014 года происходили расстрелы участников событий на Майдане, начнется проведение следственных экспериментов. Следственные действия планируется завершить не позднее чем через три месяца.
Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.
10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.
По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.
По состоянию на февраль 2018 года следствием установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.