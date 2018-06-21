Суд установил факт убийства экс-"беркутовцем" из "черной роты" активиста Евромайдана

Святошинский райсуд Киева исследовал два эпизода по делу в отношении 5 бывших военнослужащих спецподразделения МВД "Беркут" об убийстве активистов Майдана Максима Шимко и Георгия Арутюняна, погибших 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Суд установил факт убийства 20 февраля 2014 года экс-"беркутовцем" Сергеем Зинченко Героя Небесной сотни Максима Шимко.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева исследовал два эпизода по делу в отношении пятерых бывших военнослужащих спецподразделения МВД "Беркут" об убийстве активистов Майдана Шимко и Георгия Арутюняна, погибших 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Арутюнян получил смертельное огнестрельное ранение из гладкоствольного помпового ружья, такого, которое было на вооружении у "беркутовцев", которые стояли выше "майдановцев" на улице Институтской и вели по ним огонь.

Читайте такжеАдвокат процитировал подозрение Бубенчику: стрелял по «мирным беркутовцам», чтобы сорвать перемирие

Суд установил, что Арутюнян погиб в 8.59. Картечь нанесла ему смертельное ранение. Эта картечь была изъята из тела активиста, ее идентифицировали как выпущенную из гладкоствольного помпового ружья.

Второй эпизод - убийство Шимко. Он погиб напротив гостиницы "Украина" на ул. Институтской с правой стороны. Пуля попала Шимко в шею. Из его тела были изъяты фрагменты этой пули, так как еще до того она прошла через какую-то твердую преграду и частично разрушилась. Однако, несмотря на это, эксперты идентифицировали пулю: она была выпущена из огнестрельного оружия калибром 7,62 мм. Автомат, из которого была выпущена пуля, принадлежал одному из обвиняемых "беркутовцев" - Зинченко.

Кроме того, экспертиза установила, что Шимко получил ранение с правой стороны, то есть оттуда, где находилась так называемая "черная рота" спецподразделения МВД "Беркут".

Как отметил в комментарии журналистам прокурор по делу Янис Симонов, особенностью сегодняшнего судебного следствия является то, что впервые установлена непосредственно причастность Зинченко к убийству участника революции достоинства.

Также прокурор добавил, что в Арутюняна стреляло другое подразделение «Беркута», бойцы которого были одеты в синюю форму и бронежилеты. По словам Симонова, следствию известно, что это за подразделение, однако сегодня его название не будет разглашаться.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-"беркутовцев" Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-"беркутовцев": Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов "Беркута" объединены в одно.