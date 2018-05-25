Экс-"беркутовцу" сообщили о подозрении за повреждение автомобиля майдановца в 2014 году

Силовик повредил автомобиль активиста "Автомайдана", нанеся ущерб на сумму свыше 80 тысяч гривень.

Департамент специальных расследований Генпрокуратуры сообщил о подозрении бывшему работнику полка милиции особого назначения «Беркут» во Львовской области за повреждение автомобиля участника акции протеста в Киеве в январе 2014 года.

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Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины (в редакции от 15.12.2013 года).

В ГПУ уточнили, что речь идет о превышении полномочий с насилием, незаконным применением спецсредств и повреждении автомобиля активисту ОО «ВО Автомайдан», чем нанесен имущественный ущерб на сумму свыше 80 тыс. грн.

Этот инцидент произошел 19 января 2014 года на ул. Богатырской в г.Киеве во время пикетирования участниками «Автомайдана» колонны автомобилей подразделений «Беркута», которые направлялись к резиденции «Межигорье» для усиления охраны.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, ранее дело о нападении четырех "экс-беркутовцев" на активистов Автомайдана направили в суд.