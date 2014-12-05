В Харькове начался суд над медсестрой, которая весной добивала ногами активистов Евромайдана

В Харькове начался суд над медсестрой из Чугуева (Харьковская область) Ольгой Воржеиновой, которая обвиняется в том, что во время весенних противостояний добивала ногами раненого активиста Евромайдана в переходе станции метро «Университет» в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, первое заседание по делу Воржеиновой состоялось сегодня, 5 декабря, в Дзержинском районном суде Харькова.

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Во время судебного заседания был заслушан потерпевший и изучены видеодоказательства. Обвиняемая от показаний отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины. Потерпевший заявил ходатайство о допросе свидетеля, о котором не было известно на стадии досудебного следствия.

Следующее заседание Дзержинского райсуда Харькова по делу Воржеиновой назначено на 25 декабря.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в Харькове люди с битами и в масках напали на активистов Евромайдана, которые расходились со своего митинга. Пострадало около 50 человек, в том числе один работник милиции. В больницы в целом обратились 14 человек.

Позже в Интернете появилось видео, на котором мужчина и женщина ногами добивают избитого мужчину, который сидит на ступенях подземного перехода.

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По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (злостное хулиганство с применением предметов для нанесения телесных повреждений).

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена 53-летняя жительница Чугуева Харьковской области, которая, согласно доказательствам, активно участвовала в избиении активистов Евромайдана. 17 апреля правоохранители задержали Ольгу Воржеинову и, согласно решению суду, она на протяжении двух месяцев находилась под домашним арестом.