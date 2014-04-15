Опознана женщина, которая добивала ногами активистов Евромайдана в Харькове

Опознана женщина, которая с нечеловеческой жестокостью избивала активистов Евромайдана в Харькове, которые 13 апреля вышли на мирный митинг за единство Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Зураб Аласания.

"Женщина, бившая ногами окровавленных людей в Харькове, на ступеньках метро — некто Ольга, из Чугуева. Врач", - написал он.

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Пользователи Kharkovforum опознали женщину и нашли ее страницу в социальных сетях. Несмотря на то, что она удалила профиль, пользователи нашли ее в кэше Google.

"Та, что добивала избитых евромайдановцев в Харькове на метро "Университет" ногами. Страницу на ОК удалила, но у кэша гугла долгая память... Это медицинский работник из Чугуева. Ольга Д.", - уточнили пользователи.