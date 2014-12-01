Миграционная служба уверяет, что боевики не могли украсть чистые бланки паспортов Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГМС Украины, еще до захвата Донецка и Луганска, в мае-июне текущего года, все имеющиеся в подразделениях миграционной службы в Донецкой и Луганской областях чистые бланки паспорта гражданина Украины были изъяты и переданы в ГМС Украины.

В освобожденных районах Донецкой и Луганской областей подразделения миграционной службы обеспечиваются бланками исключительно в количествах, необходимых для текущего оформления документов гражданам.

Читайте такжеВ Донецке боевики похитили партию бланков украинских паспортовПомещения миграционной службы в Донецке, Луганске и других захваченных городах, находящихся под контролем террористов, как и помещения других органов власти, однако чистых бланков паспортов в этих подразделениях нет, заверили в Государственной миграционной службе.

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой заявлял, что 28 ноября в Донецке боевики захватили помещение миграционной службы и похитили бланки украинских паспортов. Он не исключил, что в дальнейшем эти паспорта могут быть использованы как боевиками, так и российскими наемниками в преступных целях.