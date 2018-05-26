Финал Лиги чемпионов: как проводят время фанаты команд в центре столицы

Центр Киева превратился в сплошную фан-зону футбольных болельщиков.

До финального матча Лиги чемпионов-2018, который состоится на стадионе НСК "Олимпийский", остались считанные часы. Центр столицы наводнили фанаты команд-участниц финальной битвы.

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Еще днем фанаты "Ливерпуля" собрались в парке Шевченко, где расположена официальная фан-зона поклонников этой команды. Развлекательная часть началась в 14:00

Болельщики украсили парк атрибутикой своей команды. Правда те, которым повезло добраться до Киева. И хотя фанаты "Ливерпуля" продолжают прибывать в Киев, сотни из них так и не попадут на матч. Их рейсы отменены из-за того, что аэропорт "Борисполь" не смог выделить время на посадку.

В центре Киева много фанатов, как английской команды так и испанской, все они гуляют и фотографируются друг с другом. В фан-зоне особенно заметны болельщики "Ливерпуля".