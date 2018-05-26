Финал Лиги Чемпионов: как болельщики добирались на матч (видео)

Дело в том, что из Мадрида в Киев есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – ни одного.

Болельщики ночуют на диване у местных, рискуют собственным медовым месяцем, едут через Скандинавию – путь до Киева стал более сложным для фанатов чем они ожидали.

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ВВС опросило фанатов "Ливерпуля" об их пути до Киева. Например, 22-летний Том Уйатхед из Ланкашира рассказал, что едет на восьми поездах, чтобы добраться из Ланкастер в Киев – через Париж, Франкфурт, Дрезден, Вроцлав, Краков и Львов. "Я покупал билеты отдельно. Стоимость составила 400 фунтов и время в поездки займет четыре дня", - рассказал он, передает Голос Америки.

А вот 33-летний Стивен Томпсон также из Ланкашира отметил, что женился за день до финала Лиги чемпионов. "Я заплатил 1 500 фунтов за дорогу туда и обратно и вернусь около 5:30 утра в воскресенье (надеюсь), потом мы отправляемся в свадебное путешествие в 9 утра. Моя невеста говорит, что ее это не беспокоит, но, думаю, ее разозлит, если я пропущу свой перелет домой утром в воскресенье. Мое свадебное путешествие в Австралию, поэтому мой запасной план – сесть на другой самолет и встретить ее там", - рассказал болельщик.

Болельщик из Линкольна 44-летний Нил О'Флинн сначала поехал в Лондон, где сел на самолет до Катовице, а потом на автобусе до Кракова, где он переночевал. Утром в пятницу он на поезде отправился в Львов, где тоже переночевал. "Потом – поездом до Киева и переночую у украинского парня, который нас разместит у себя на ночь финала. Мы об этом узнали через страницу в Facebook созданную для фанов, которые не могут найти отель. Утром в воскресенье я сажусь на 11-часовой поезд до Кракова, а потом возвращаюсь домой. Это стоит 350 фунтов с каждого – мы едем вчетвером", - рассказал мужчина.

А вот 26-летний Луи Гульен из Калифорнии сначала летит в Германию, потом оттуда в Киев. "Я потратил $1200 на перелет и $2600 на билет на матч. Я арендую комнату в Киеве на пять ночей за $200, и это самая дорогая поездка для меня, но, надеюсь, что она того стоит", - рассказал парень.

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" встречаются в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, однако из-за сложностей с которыми столкнулись болельщики по дороге на матч, трибуны могут быть не полностью заполненными.

24,268 болельщиков «Реал» Мадрид подтвердили, что будут присутствовать на игре по данным на начало мая – это намного меньше, чем цифры предыдущих финалов. В 2014 - 73 314 фанатов обратились за билетами на финал в Лиссабоне, в 2016 - 56 046 приехало в Милан, а в 2017 - 44 755 фанатов хотели посетить финал в Кардиффе.

"Реал" Мадрид заявляет, что уменьшение произошло не только из-за того факта, что команда играет в финале уже третий год подряд и четвертый за пять лет, но и потому что доехать до Киева оказалось очень сложно, пишет ElPais.

У "Ливерпуля" такая же проблема, только 25 578 фанатов планируют прибыть. Тони Барретт, руководитель штаба болельщиков команды извинился перед ними за сложности с дорогой до Киева в Twitter.

Из Мадрида до Киева есть только два рейса в день, а из Ливерпуля – ни одного. Билеты из испанской столицы поднялись в цене до 600 евро после того, как стало известно, что "Реал" Мадрид будет играть в финале.

Вызовом стало и задание найти доступный отель. После того, как бизнес начал завышать цены, киевляне предложили помощь. Киевляне теперь предлагают бесплатное проживание для фанатов в группе “Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18.” Группа имеет около 8 000 членов и 2 200 постов.