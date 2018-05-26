На три часа больше: в связи с проведением матча Лиги Чемпионов в Киеве продлили работу метро

Станция «Олимпийская» будет закрыта с 18.00, еще на 9 станциях возможно ограничение на вход.

В ночь на 27 мая работа столичного метрополитена будет продлена на три часа.

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

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Изменения в работе метро связаны с проведением на НСК «Олимпийский» финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» - «Ливерпуль».

Станция метро «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход 26 мая с 18.00 до окончания движения поездов. Поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Кроме того, 26 мая в связи с проведением массовых мероприятий в городе, возможно ограничение на вход для пассажиров станций метро «Арсенальная», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Дворец «Украина», «Площадь Льва Толстого», «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Тараса Шевченко» и «Дворец спорта».

«Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций», - пояснили в метрополитене.

Как сообщал УНИАН, с 20.00 25 мая до 6.00 27 мая действуют ограничения движения по дорогам, прилегающих к НСК "Олимпийский".