Перенесшая тяжелую болезнь ​украинская певица восхитила своим видом (фото)

Подписчики певицы обратили внимание на ее стройные ноги.

Украинская певица и экс-супруга продюсера популярной группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова, перенесшая несколько операций и попавшая в реанимацию, обнародовала новые фото.

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Снимки артистка опубликовала в своем Instagram, отметив в подписи под ними: "Хороший день".

"Боец!", "Красавица", "Я думал, девочка-подросток", "Рада, что с вами всё в порядке ", - отмечают фанаты певицы.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в феврале Власова впервые после ряда операций появилась на публике. Напомним, она в конце ноября 2017 года попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.