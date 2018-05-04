Перенесшая тяжелую болезнь украинская певица восхитила своим видом (фото)
16:31, 04 мая 2018Общество
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Подписчики певицы обратили внимание на ее стройные ноги.
Власова показала новые фото / фото instagram.com/eygeniavlasova
Украинская певица и экс-супруга продюсера популярной группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова, перенесшая несколько операций и попавшая в реанимацию, обнародовала новые фото.
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Снимки артистка опубликовала в своем Instagram, отметив в подписи под ними: "Хороший день".
"Боец!", "Красавица", "Я думал, девочка-подросток", "Рада, что с вами всё в порядке ", - отмечают фанаты певицы.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, в феврале Власова впервые после ряда операций появилась на публике. Напомним, она в конце ноября 2017 года попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.
фото instagram.com/eygeniavlasova
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