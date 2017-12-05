Попавшая в реанимацию украинская певица со слезами на глазах обратилась к поклонникам (видео)

Известная украинская певица Евгения Власова, которая ранее попала в реанимацию, обратилась к украинцам.

Она поблагодарила всех за помощь в борьбе с болезнью, как ее свидетельствует видеозапись на странице Юрия Левченко в Facebook.

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"Я очень рада с вами общаться и сказать лично каждому: "Огромное спасибо!" Мне очень трудно сдерживать слезы на самом деле, может быть, это просто лекарства выходят, я не знаю... Но на самом деле сердце и душа моя переполнены огромной благодарностью вам за то, что вы настолько... Я правда не знала, что настолько... могу кого-то тревожить, что за меня может кто-то беспокоиться. Спасибо огромное за то, что вы у меня есть. Я вас люблю", - обратилась артистка.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.