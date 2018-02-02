Украинская певица Евгения Власова впервые после реанимации появилась на публике (фото)

В ноябре певице Евгении Власовой сделали несколько тяжелых операций на кишечнике.

Украинская певица Евгения Власова впервые после ряда операций появилась на публике. Она дала интервью ведущей Екатерине Осадчей.

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"Реанимация, операции, боязнь рецидива. Мы, как и вся страна, переживали за артистку. Но худшее позади, Евгения уже дома, на реабилитации", - говорится в сообщении в Instagram "Светской жизни".

Отмечается, что Власова согласилась прийти в студию программы и дать эксклюзивное интервью Кате Осадчей.

Украинская певица в нем рассказала о том, как преодолеть все вызовы судьбы и при этом иметь невероятный вид.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Евгения Власова, которая в конце ноября попала в реанимацию, впервые после операции прокомментировала это событие.