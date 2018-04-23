Суд Харькова вынес приговор в громком деле 18-летнего парня, который насмерть сбил пешехода

Кроме приговора, суд также постановил на три года лишить его права управления транспортными средствами.

В Харькове к трем годам тюрьмы приговорили Тиграна Энгибаряна, который в январе этого года на автомобиле Toyota на пешеходном переходе насмерть сбил 17-летнего юношу.

Читайте такжеВ Харькове суд арестовал 18-летнего мажора, который насмерть сбил подростка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 23 апреля.

По сведениям прокуратуры, кроме трех лет заключения, Энгибарян решением суда лишен права управления транспортными средствами на три года.

До вступления приговора в законную силу преступник находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове на Салтовском шоссе водитель автомобиля Toyota смертельно травмировал 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

В дальнейшем полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП. 18 января его взяли под стражу.