Разыскать сбившего подростка харьковского "мажора" помогли "свои" - полиция

Армянская диаспора настояла на том, чтобы 18-летний Тигран Енгибарян, который был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода, явился в полицию.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Олег Бех, передает Depo.Харьков.

Он отметил, что экспертизы, назначенные в рамках досудебного производства, продолжаются. Некоторые из них могут продолжаться около месяца.

"Мы считаем, что фигурант виновен в указанном ДТП, ему официально объявлено подозрение, судом избрана мера пресечения - содержание под стражей без внесения залога, мы также хотели бы поблагодарить и саму диаспору, которая помогла и настояла указанному лицу явиться в органы предварительного следствия и дать всю необходимую информацию", - сказал Бех.

Он добавил, что Енгибарян является гражданином Украины, но входит в армянскую диаспору.

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После того, как он уехал с места ДТП, приблизительно через два часа правоохранители разыскали автомобиль, с номерными знаками и номером кузова установили, кому он принадлежит, но на телефонные звонки парень не отвечал.

"Безусловно, Харьков город небольшой для того, чтобы быстро провести оперативные мероприятия, найти людей, которые настояли, чтобы он появился, отвечал за содеянное перед обществом", - добавил Бех.

Он также отметил, что сейчас рано говорить, на какой сигнал светофора переходил дорогу погибший пешеход.

"Есть вопросы к видео, на котором виден свет, еще есть коммунальное предприятие, которое предоставляет информацию, есть эксперты, которые действительно все сделают для того, чтобы суд смог пользоваться не косвенными доказательствами, а прямыми и выводами специалистов", - добавил Бех.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове на Салтовском шоссе водитель автомобиля Toyota смертельно травмировал 17-летнего пешехода и скрылся с места происшествия.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался 18-летний харьковчанин. Суд арестовал Энгибаряна - он будет находиться под стражей без возможности внесения залога 60 суток.