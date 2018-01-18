"Лучше бы я был на его месте": мажор, сбивший пешехода в Харькове, расплакался в суде и попросил прощения (фото)

В Киевском райсуде Харькова выбирают меру пресечения для 18-летнего Тиграна Енгибаряна, который 16 января на пешеходном переходе насмерть сбил подростка.

Парень, который управлял "Тойотой"-убийцей, в суде расплакался, признал свою вину и попросил прощения у родителей погибшего 17-летнего мальчика, передает "Город Х".

Также Newsroom сообщает, что подозреваемый сначала отказался общаться с журналистами, однако позже все же ответил на несколько вопросов.

"Хочу извиниться перед мамой мальчика, я бы отдал свою жизнь, чтобы он был жив. Он такой же молодой, он ничего не успел. Мне очень жалко его маму", - сказал Тигран.

В зале также присутствуют родители парня. Они заверили, что Тигран никогда не водил без прав.

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"Мы очень сожалеем и не знаем, какие слова подобрать. Он водил хорошо. Мы признаем свою вину", - сказали супруги.

В ходе заседания сторона прокуратуры потребовала определить Енгибаряну меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Сам подозреваемый заявил, что не согласен с позицией прокуратуры. При этом свою вину парень отрицать не стал.

"Я ехал по Салтовскому шоссе в сторону "Французского бульвара". Хотел объехать машину, думал, проскочу на зеленый. Выехал на встречную полосу. Потом испугался и уехал, а после вернулся сам, когда понял, что наделал. Извиняюсь перед мамой и всей семьей. Мне очень жаль. Больше ничего не могу сказать. Я согласен с подозрением", - сказал парень.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла 16 января днем. Автомобиль Toyota Camry с номерами 5050 на светофоре сбил парня, который от удара дважды перевернулся в воздухе. Потерпевший от полученных травм погиб на месте, а водитель уехал с места аварии, но вскоре был задержан.

Следователи предъявили ему подозрение по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").