ЕС не отменит визы для Украины в 2015 году – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

“Очевидно, что у Украины есть шанс на следующий год, но очевидно, что это касается конца следующего года, добиться решения о таком безвизовом режиме. Если реалистично, то речь идет все же о 2016 году, когда эта цель может стать реальностью”, - сказал Сушко.

Он отметил, что Украина действительно является достаточно близкой к получению безвизового режима с ЕС, но о 1 января 2015 года речь не идет, поскольку безвизовый режим предполагает наличие у граждан Украины биометрических паспортов.

Он отметил, что введение безвизового режима между Украиной и ЕС не будет автоматическим.

“Проблемы на востоке могут качнуть ситуацию в ту или иную сторону. На сегодня ситуация такая, что от развития событий многое зависит”, - сказал он.

В то же время Сушко отметил, что со стороны ЕС есть “недвусмысленные сигналы” о том, что если Украина продемонстрирует свою способность справиться с ключевыми вызовами - при этом речь не идет о полном урегулировании конфликта на востоке, то этот конфликт не станет препятствием для безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль 19 сентября высказала предположение, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС на саммите Восточного партнерства в Риге в мае 2015 года. По ее словам, на 1 января 2015 года запланирован запуск процедуры выдачи биометрических загранпаспортов.

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5 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства заявил: “Сейчас для того, чтобы мы эффективно выполняли безвизовый режим, правительство принимает решение о выделении 150 млн грн на приобретение более 600 терминалов для выдачи биометрических паспортов. Потому что я не удовлетворен тем, как Государственная миграционная служба выполняет поручение правительства по введению выдачи биометрических паспортов. 35 тыс. паспортов на месяц - это значит очередь в каждой области для получения соответствующего паспорта. Мы сейчас 150 тысяч выдаем. Поэтому мы с министром провели совещание, у нас есть 2 месяца. Сегодня мы принимаем решение выделить 150 млн, более 600 терминалов купим, это означает, что фактически в каждом районе мы поставим соответствующий терминал”, - отметил премьер. По его словам, до конца января 2015 года система должна работать.

В сентябре с. г. Европейский Союз подтвердил готовность ввести безвизовый режим поездок граждан Украины после выполнения требований Плана действий по либерализации визового режима.