Война меняется каждые несколько месяцев: эксперт рассказал, как далеко россиянам до захвата Донецкой области

Цель России на 2026 год по захвату всей Донецкой области поставлена уже давно. Такое мнение высказал старший исследователь Фонда Карнеги за международный мир (США), один из ведущих американских военных аналитиков по вопросам российско-украинской войны, Майкл Кофман.

"Они также пытаются наступать в других местах. То есть - да, это может быть приоритетом для РФ. Но если посмотреть на прошлый год, значительную часть территорий они захватили именно в Днепропетровской и Запорожской областях", - сказал он "Суспильному".

По его словам, они продвигаются там, где могут.

"Украина сосредоточена на обороне Донецкой области, что, к сожалению, создает возможности для россиян на других направлениях - там, где украинские подразделения слабее, оборона менее слаженна или ландшафт удобнее для врага. То есть нельзя сказать, что они прекратили наступление к востоку от реки Оскол или в Запорожье. Пытаются захватить все, что удастся", - заявил аналитик.

По его мнению, Донецкая область остается приоритетом для россиян.

"Но их продвижение там чрезвычайно медленное. Дам вам несколько неутешительный ответ: очень трудно, почти невозможно что-то прогнозировать, опираясь только на предыдущий опыт этой войны. К сожалению, для анализа у нас есть только прошлое. Но война меняется каждые несколько месяцев", - отметил Кофман.

Он утверждает, что на некоторых участках россияне смогли существенно продвинуться:

"На других, таких как Часов Яр, за два года они прошли всего лишь около 5 километров. Битва за Часов Яр длится уже два года. Также россиян долго удавалось сдерживать к востоку от Краматорска и Славянска. Однако последние пару месяцев этот район становится все более проблемным. Если посмотреть на карту, видно очень медленный, но заметный прогресс прямо в сторону Краматорска и Славянска. Российские FPV-дроны уже летают в восточных частях Краматорска".

По его словам, за последние полтора года они пытались взять Донецкую область в оперативное окружение, обходя конгломерацию Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка. При попытках осуществить это крупное окружение они достигли значительно больших успехов к северо-востоку от Славянска, чем в направлении Доброполья.

"Я считаю, что Добропольское направление защищено достаточно хорошо. Видно, что Украина существенно усилила там эшелонированную оборону к югу от города. Если вам нужны сроки, то я скажу так: на мой взгляд, российской армии понадобится еще очень много времени, чтобы попытаться захватить остальную часть Донецкой области. Если же вы спрашиваете, сколько им нужно времени, чтобы установить огневой контроль над этими городами или заставить их жителей эвакуироваться - это уже другой вопрос", - добавил эксперт.

Он убежден, что российские силы еще очень далеки от захвата Донецкой области.

"Может потребоваться еще минимум год, чтобы они достигли хоть какого-то ощутимого прогресса. У Украины там хорошо подготовленные линии обороны и фортификации, и это обойдется россиянам очень дорого", - отметил Кофман.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого писало, что Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины.

Для этого враг привлекает стратегические резервы - речь идет о 20 тысячах оккупантов. По оценке ГУР, Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября.

