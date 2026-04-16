Россия готовит новое наступление в Украине, привлекает стратегические резервы, – FT

По оценке ГУР, Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября.

Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины. Для этого враг привлекает стратегические резервы – речь идет о 20 тысячах оккупантов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, который входит в состав украинской делегации на переговорах. Отмечается, что сейчас на фронте находится примерно 680 000 российских солдат.

Отдельно Скибицкий отметил, что сейчас Москва производит примерно 60 ракет "Искандер" в месяц. Страна-агрессор расширила свои мощности по выпуску ракет, в то же время у Украины нет достаточного количества средств, чтобы защитить всю свою территорию.

Представитель ГУР напомнил, что во время зимней кампании ударов по Украине критическая инфраструктура, особенно объекты энергетики, понесли серьезные повреждения. Сейчас энергосистема остается крайне уязвимой, в то время как Москва совершенствует тактику ударов.

Все логистические пути вокруг временно оккупированного Донецка находятся под контролем дронов Сил обороны Украины. Как сообщили в бригаде "Азов", активная работа БПЛА ведется в районе Зугреса, Андреевки, Старобешево, Горловки, Лисичанска, а также – Донецкой кольцевой.

Тем временем в Волчанске Харьковской области украинские военные отбили часть улиц. Было ликвидировано большое количество пехоты противника, проникшей в город.

Вас также могут заинтересовать новости: