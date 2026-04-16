Нидерланды передадут Украине противоминный корабль: Зеленский раскрыл подробности

Это уже пятый корабль будущего противоминного флота Украины и второй, переданный Нидерландами.

Нидерланды уже в июне передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar. Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

"Встреча с нашими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar в Нидерландах. Вместе с премьер-министром Робом Йеттеном пообщались с ними о том, как проходят тренировки, и обсудили наши дальнейшие планы", - написал он.

По его словам, Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине.

"Он получит название "Геническ" - в честь нашего судна, которое было потеряно во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы. Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов. Спасибо за такую помощь. Мы очень ценим, что нидерландский народ так сильно нам в этом помогает. Вручил начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам награды", - добавил Зеленский.

Помощь Украине от партнеров

Недавно страны-партнеры объявили о новых пакетах поддержки Украины, и значительная часть взносов направлена на критически важный механизм "Список первоочередных потребностей Украины" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), а также на усиление ПВО, развитие дронных возможностей и обеспечение боеприпасами.

В Министерстве обороны Украины по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" рассказали об объемах помощи.

