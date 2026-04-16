Дождь может вызвать у нас удивительные ощущения, и вот почему

Вы когда-нибудь замечали, как после сильной грозы мир кажется ярче, а дышать становится легче?

От характерного запаха до отрицательных ионов, которые он высвобождает, дождь обладает рядом удивительных преимуществ для человеческого организма. Исследователи подтвердили, что погодные явления напрямую влияют на эмоциональное состояние и когнитивные функции, помогая бороться со стрессом и "туманом" в голове.

Особое влияние дождя на самочувствие становится заметным после периодов экстремальной жары. Когда температура превышает 38°C, последующий грозовой фронт приносит резкое очищение воздуха и долгожданную прохладу. Сильный, характерный запах озона и влаги в такие моменты становится доминирующим, меняя восприятие окружающей среды, пишет BBC.

Растения выглядят здоровее, а люди ощущают прилив легкости. Ученые задались вопросом: связано ли это улучшение настроения исключительно с окончанием зноя, или сам дождь обладает специфическими механизмами воздействия на психику?

Видео дня

Люди более чувствительны к запаху дождя, чем акулы к крови

Оказывается, после десятилетий изучения способности дождя повышать настроение ученые нашли веские доказательства в поддержку этого факта. И это не единственное преимущество: исследования показывают, что дождь также удаляет вредные вещества из воздуха, а его безошибочно узнаваемый запах может даже улучшить нашу память.

Прилив серотонина

Основная причина может заключаться в том, что дождь высвобождает отрицательные ионы воздуха – молекулы кислорода с лишним электроном, которые образуются при столкновении капель дождя или их ударе о поверхность и расщеплении. Известно, что в высоких концентрациях они повышают уровень серотонина и альфа-волн в мозгу, что приводит к более счастливому и расслабленному состоянию.

Когда капли дождя ударяются о землю, они могут разбрызгиваться и выбрасывать в воздух отрицательные ионы – процесс, называемый эффектом Ленарда. Так что, если вы надеетесь получить значительную дозу повышающих серотонин отрицательных ионов, попробуйте прогуляться под дождем. Только обязательно зайдите в помещение, если увидите молнию – ради безопасности.

Некоторые ученые полагают, что эти положительные эффекты могут быть связаны с тем, что отрицательные ионы повышают уровень кислорода в крови, что приводит к улучшению настроения, похожему на то, что вы испытываете после интенсивных физических упражнений.

Тем не менее, до сих пор нет убедительных доказательств, объясняющих, какой именно механизм вызывает эти эффекты. Пэм Далтон, когнитивист из Центра химических чувств Монелла в Пенсильвании, США, отметила, что до сих пор не совсем понятно, почему отрицательные ионы вызывают такие изменения, как смена настроения, а также влияют на усталость, состояние сердечно-сосудистой системы и кровяное давление.

"Хотя это интригует, консенсуса относительно физиологических преимуществ не так много, и еще меньше понимания возможных механизмов, с помощью которых отрицательные ионы вызывают эти эффекты", – заявила она.

Исследования влияния отрицательных ионов на настроение начались в 1950-х годах, хотя результаты оставались неубедительными до тех пор, пока в 1990-х не стали доступны более совершенные высоковольтные ионизаторы. В одном примечательном исследовании 1995 года исследователи обнаружили, что участники с сезонным аффективным расстройством (САР), которым ежедневно проводили сеансы с высоковольтными ионизаторами, гораздо чаще замечали значительное уменьшение симптомов, чем те, кому давали лечение с низкой интенсивностью.

По словам профессора Колумбийского университета Майкла Техана, который руководил исследованием, сильный дождь производит уровни отрицательных ионов, сопоставимые с теми, что генерируют ионизаторы. Он, однако, заметил, что пока ни одно исследование напрямую не продемонстрировало это и не установило прямую корреляцию между временем, проведенным под дождем, и изменениями настроения.

Более чистый воздух

Отрицательные ионы дождя также, по-видимому, очищают воздух от твердых частиц, таких как загрязнения и аллергены, облегчая дыхание. Это также может влиять на настроение и здоровье: поскольку плохое качество воздуха связано с повышенной тревожностью и риском развития более серьезных психических расстройств, логично предположить, что чистый воздух будет способствовать обратному.

"Есть достаточно веские доказательства того, что отрицательные ионы могут очищать воздух от пыли, бактерий, аллергенов и других частиц, что для многих может иметь положительный эффект на здоровье дыхательных путей", – пояснила Далтон.

То, насколько эффективно отрицательные ионы справляются с очисткой, было не совсем ясно до тех пор, пока около десяти лет назад в исследовании 2015 года ученые не воспроизвели эту способность в миниатюре. Они закачивали различные виды твердых частиц в стеклянную камеру, генерирующую капли дождя. Исследователи обнаружили, что маленькие капли дождя особенно хорошо притягивают эти взвешенные частицы.

Когда капли дождя падают на землю, они, по сути, "подметают" крошечные частицы на своем пути, рассказал Дэн Чичо, соавтор исследования и профессор наук о Земле, атмосфере и планетах в Университете Пердью. Электрический заряд (ионы) внутри капли дождя действует как магнит для этих частиц, в результате чего происходит процесс очистки, известный как коагуляция.

Чичо сравнил это с тем, как строительная бригада поливает пыльную площадку водой: взвешенная пыль прибивается к земле, оставляя воздух более чистым. Интенсивность дождя также имеет значение. "Чем сильнее дождь, тем больший очищающий эффект вы получите для атмосферы", – подчеркнул Чичо. Это включает в себя уменьшение количества положительных ионов воздуха, которые ассоциируются с раздражительностью и повышенной тревожностью.

Поэтому в следующий раз, когда пройдет сильный дождь, подумайте о том, чтобы открыть окна сразу после его прекращения. Вы, скорее всего, заметите, что воздух кажется чище.

Запах, улучшающий память

Характерный запах дождя также может оказывать психологическое воздействие. Известный как петрикор, этот аромат поднимается от земли после шторма и часто описывается как резкий и землистый, но в то же время чистый.

"Петрикор возникает, когда дождь высвобождает аэрозоли из земли", – пояснил Фил Стивенсон, профессор химии растений в Университете Гринвича. "В сухую погоду органические молекулы растений, животных и почвы накапливаются на поверхностях. Когда капли дождя ударяют по ним, эти молекулы – включая летучие растительные масла – разбиваются на взвешенные в воздухе частицы".

Считается, что "чистый" запах обусловлен озоном, который нисходящие потоки грозы могут притягивать к земле. Другая часть запаха исходит от геосмина – химического соединения, которое вырабатывают актиномицеты (бактерии), когда образуют споры в почве.

"Дождь высвобождает споры и геосмин, создавая знакомый запах "первого дождя после засухи"", – рассказал Стивенсон. Это может объяснить, почему люди так чувствительны к нему – более чувствительны, чем акулы к крови. Ученые выдвинули гипотезу, что в ходе эволюции мы научились понимать, что петрикор означает возобновление запасов пресной воды, что помогало нашим предкам чувствовать себя в безопасности и спокойствии.

Было показано, что эти запахи вызывают отчетливые изменения активности альфа- и бета-волн в мозгу, что связано с более спокойным и расслабленным состоянием. А благодаря своему уникальному аромату и тому, как резко он меняет окружающую среду, дождь также может быть мощным триггером ностальгии.

Любой запах, по словам Далтон, может активировать миндалевидное тело – часть мозга, отвечающую за обработку эмоций и эмоционально значимых воспоминаний. Эта связь с нашим эмоциональным эпицентром объясняет, почему воспоминания, связанные с запахами, имеют тенденцию закрепляться в мозгу и оставаться яркими.

Расслабляющий звук

Приятные ощущения нам дарит не только вдыхание запаха дождя, но и его звук – именно поэтому в звуковых машинах часто можно встретить дорожки с записью дождя. Равномерный дождь может снизить уровень кортизола, вызывая чувство спокойствия, а также заглушая мешающие шумы.

"Звуки воды ассоциируются с активацией парасимпатической нервной системы", – пояснила Эми Сэроу, клинический аудиолог из Саутфилда, штат Мичиган. "Когда эта система активирована, мы можем наблюдать такие физиологические эффекты, как замедление сердечного ритма и снижение стрессовых реакций".

Недавнее исследование показало, что звук дождя наиболее эффективен в диапазоне от 40 до 50 децибел (эквивалент мягкого, нежного дождя), снижая уровень стресса до 65%. Сильный дождь, который относится к еще более низкой частоте коричневого шума, может ощущаться как более заземляющий и иммерсивный, и, по словам Сэроу, помогать сну, заглушая отвлекающие звуки.

