Сапожник без сапог?: журналисты рассказали, как работники фонда содействия жилищному строительству обворовывают вкладчиков (видео)

Пока тысячи молодых украинских семей стоят в бесконечных очередях, чиновники покупают квартиры по льготным кредитам.

Сотрудники фонда содействия жилищному строительству обворовывают вкладчиков и сами покупают квартиры.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Собственное жилье - мечта сотен тысяч украинских семей. Почти 15 лет назад в очереди на молодежный государственный кредит стала и семья львовян - Владимира и Ольги Пукало. То было в начале 2000-х. В 2018 ситуация не очень, то есть вообще не изменилась. Как и еще 531 львовская семья - они и до сих пор без собственного уголка. И пока семья Пукалов стояла в очереди - кредиты вместо них получали те, кто должен был их выдавать.

Дело в том, что сотрудники фонда содействия жилищному строительству имеют право внеочередного получения льготных кредитов на жилье.

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Несколько сотрудниц фонда рассказывают, как действительно получили такие квартиры: одна скромную в городе Буча под Киевом, другая - в Киеве.

Однако наибольшее недоумение вызывает глава этого фонда Сергей Комнатный, который рассказывает о том, как искренне переживает "за судьбу молодых украинских семей".

На самом же деле он и сам не побрезговал правом приобрести жилье по льготному кредиту и приобрел пентхаус в Киеве вне очереди. Это при том, что уже имел площадь для проживания еще до оформления договора.

Самое интересное то, что сейчас этот пентхаус сдается арендаторам, а еще одна квартира, которую также приобрел чиновник используется как офис для нотариальной конторы его жены.

А тем временем тысячи молодых украинских семей стоят в бесконечных очередях.