Ядро Земли начало 'выплевывать' золото и драгоценные металлы на поверхность

Драгоценности вырываются из глубин на глубине в тысячи километров и уже достигают поверхности через вулкан.

Глубоко под нашими ногами, в самом сердце планеты, происходят процессы, которые раньше считались невозможными – ядро Земли начало отдавать свои золотые запасы, пишет Earth.com.

Как отмечают исследователи, под толстой корой и раскаленными слоями мантии скрыт колоссальный запас золота и рутения, который ранее считался навсегда заблокированным на глубине около 3 000 километров. Однако новые находки доказывают, что эти богатства уже поднимаются вверх.

"Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию Земли сверху", – рассказал доктор Нильс Месслинг из Геттингенского университета.

Следы "золотой утечки" ученые обнаружили в лаве на Гавайях. По имеющимся данным, именно из-за вулканических извержений металлы, миллиарды лет находившиеся в изоляции, попадают в верхние слои планеты.

Профессор Матиас Вильболд объясняет, что расплавленная порода перемещает ценные элементы на поверхность, образуя целые океанические острова.

"Наши результаты не только показывают, что ядро Земли не так изолировано, как ранее считалось. Теперь мы также можем доказать, что огромные объемы перегретого материала мантии, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, происходят на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли", – добавил он.

По мнению экспертов, такое движение металлов очень медленно по человеческим меркам, однако в течение миллионов лет оно способно перенести огромное количество золота.

Как говорится в материале, некоторые металлы, которые сегодня используются в смартфонах и медицинских приборах, могли когда-то быть частью раскаленного центра Земли.

Несмотря на сенсационность открытия, ученые предостерегают: бежать к вулканам с ведрами не стоит. Текущий поток металла слишком мал, чтобы спровоцировать новую "золотую лихорадку". Это скорее уникальное геологическое явление, которое помогает понять, как формировалась наша планета более 4,5 миллиарда лет назад.

Ранее УНИАН писал, что ученые нашли литий внутри минерала, который считали "хламом". Они проанализировали 15 образцов сланца, образовавшегося около 380 миллионов лет назад в бассейне Аппалачей. Там и нашли залежи, которые, по словам исследователей, изменят мировую энергетику.

Вас также могут заинтересовать новости: