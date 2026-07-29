Китай создал магнит весом 582 тонны: для чего нужен этот гигант

Все материалы и компоненты были произведены в Китае с использованием 47 патентов за шесть лет исследований и разработок.

В июне 2026 года Институт физики плазмы Китая завершил испытания гигантского сверхпроводящего магнита весом 582 тонны. Это самый большой из когда-либо созданных магнитов для термоядерного реактора, что является важным шагом на пути к созданию "искусственного Солнца", пишет libertatea.ro.

Согласно данным, предоставленным Китайской академией наук, тороидальная катушка магнитного поля имеет длину 21 метр и ширину 12 метров, весит 582 тонны; она может поддерживать стабильный ток 60 кА и накапливать энергию 6,03 мегаджоуля. Его магнитное поле достигает примерно 6,5 тесла, что в два-четыре раза сильнее стандартного аппарата МРТ; его объем на 30% больше, чем у аналогичных магнитов, а емкость хранения энергии втрое больше.

При этом отмечается, что все материалы и компоненты были произведены в Китае с использованием 47 патентов за шесть лет исследований и разработок.

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Магнит собран из 16 одинаковых катушек, которые образуют магнитную клетку. Это позволит захватывать плазму при температурах более 100 миллионов градусов Цельсия, что в семь раз выше, чем температура ядра Солнца.

Конечной целью разработки катушки является проект BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), который планируется завершить к 2027 году.

Токамак – тороидальная установка для магнитного удержания плазмы, предназначенная для осуществления реакции термоядерного синтеза в высокотемпературной плазме.

Что это значит для будущего энергетики

По оценкам, первые испытания по производству электроэнергии посредством термоядерного синтеза могут начаться примерно в 2030 году, но крупномасштабное внедрение коммерческих сетей термоядерного синтеза, как ожидается, станет реальностью только в 2040-х или 2050-х годах.

Ранее УНИАН рассказывал, что китайские ученые изучили породу с обратной стороны Луны и опровергли теорию о причине зарождения жизни на Земле.

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