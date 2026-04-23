Тюлени убегают от строительства ветряков, но позже возвращаются и ведут себя необычно

Подводные опоры турбин обрастают ракушками и водорослями, превращаясь в искусственные рифы.

В океане зафиксировали аномальное поведение тюленей, которые начали использовать ветровые электростанции для охоты по совершенно новым правилам, пишет The Pulse.

Как выяснили ученые Университета Сент-Эндрюса благодаря GPS-отслеживанию, животные продемонстрировали интеллект, которого раньше не замечали в дикой природе.

Известно, что во время строительства турбин шум создает настоящую 12-мильную "мертвую зону", изгоняя обитателей океана. "Стена звука настолько интенсивна, что может даже вызвать необратимое повреждение слуха", из-за чего тюлени убегают, спасая свою жизнь.

Видео дня

Однако согласно данным исследования, как только работы прекращаются, ситуация кардинально меняется. Со временем тюлени возвращаются к металлическим конструкциям, которые становятся для них новым домом. Подводные опоры обрастают ракушками и водорослями, превращаясь в искусственные рифы. Там появляется так много рыбы и моллюсков, что для животных это становится идеальным местом для обеда.

Больше всего исследователей поразило то, как именно они охотятся в этой местности. Тюлени перестали просто плавать в океане, где вздумается – теперь они действуют как по команде.

Исследователи рассказали, что животные научились двигаться четкими линиями, ориентируясь на сетку из ветряных турбин. Они как будто "занимают" проходы между опорами, "словно в супермаркете, методично перемещаясь от одной опоры к другой".

Согласно выводам издания WWF Australia, такие проекты могут положить начало эре "прагматического планирования", где промышленные сети становятся наиболее эффективными охотничьими территориями.

"Эта форма структурированного поиска пищи и миграции является фундаментальной эволюцией", – подчеркивается в статье, ведь животные научились перепрограммировать свои стратегии выживания благодаря человеку.

Вас также могут заинтересовать новости: