Над спящим супервулканом в США поднялся огромный массив территории, - ученые

Потенциально этот вулкан может уничтожить цивилизацию, но геологи говорят, что это вряд ли произойдет в наше время.

Йеллоустонский национальный парк в США, известный в первую очередь своими гейзерами и термальными источниками, снова привлек внимание ученых. О несколько тревожной находке сообщает Oregon Live.

Йеллоустон может похвастаться живописными каньонами, озерами, лесами и огромной популяцией диких животных. Но его геологические чудеса – это все же главная "фишка". По мнению ученых, весь парк представляет собой крупнейший супервулкан мира, который сейчас находится в "спячке", но потенциально может пробудиться и начать катастрофическое извержение.

Недавно геологи зафиксировали гигантскую выпуклость на северном крае кальдеры Йеллоустон, что свидетельствует о перманентной вулканической активности в национальном парке. Геологи называют этот тип выпуклости "вулканическим поднятием". Часто это вызвано движением магмы или газа под землей.

Видео дня

Аномалия поднятия Норриса, которая впервые появилась вблизи бассейна гейзеров Норрис в 1996 году, исчезла после 2004 года. В июле 2025 года поднятие Норриса вернулось – и теперь оно по площади имеет размеры большого города.

"Его размер примерно 30 км в поперечнике, это "размер Чикаго", – рассказал газете Cowboy State Daily Майкл Поланд, ученый Йеллоустонской вулканической обсерватории.

В ежемесячном обновлении Геологической службы США от 2 января ученые отметили, что "измерения указывают на незначительное поднятие вдоль северного края кальдеры, которое, похоже, началось в июле". Подъем между июлем и сентябрем составил почти 2 сантиметра. Такой сдвиг невозможно заметить невооруженным глазом, но его зафиксировали GPS-станции и интерферометрический радиолокатор.

Ученые пытаются успокоить рядовых американцев, уверяя, что поднятие такого огромного куска территории – это вовсе не обязательно означает, что на днях там откроется портал в ад.

"Является ли это признаком будущего извержения или какой-то другой опасности? Нет. Скорее, это еще один пример динамичной природы Йеллоустона и того, что мы можем узнать о характеристиках недр с помощью нового поколения чувствительных инструментов мониторинга", – говорит Поланд.

Мифы о "неизбежном" суперизвержении в Йеллоустоне циркулируют в интернете годами. Однако геологическая служба США уверяет, что вероятность такого события в ближайшее время на самом деле ничтожна.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, исследование показало, что белые медведи на архипелаге Шпицберген с начала 1990-х годов стали толще и здоровее, несмотря на существенное сокращение морского льда, что противоречит предыдущим ожиданиям ученых. Анализ показывает, что они адаптировались, более эффективно охотясь на тюленей и переходя на более крупную наземную добычу, в частности моржей и северных оленей, численность которых выросла благодаря охранным мерам.

Также мы рассказывали, что в Австралии обнаружили уникальное месторождение Макгратс-Флет, где в богатой железом породе сохранились окаменелости с мягкими тканями, внутренними органами и даже клеточными структурами, что ранее считалось невозможным.

Вас также могут заинтересовать новости: