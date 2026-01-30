Что-то очень странное произошло с медведями на Шпицбергене: ученые ошеломлены

Открытие было особенно удивительным из-за влияния изменения климата на норвежских островах.

Несмотря на сокращение ледового покрова, белые медведи на норвежских островах потолстели и стали здоровее.

Дело в том, что ученые ожидали как раз обратного эффекта, но белые медведи на арктическом архипелаге Шпицберген стали толще и здоровее с начала 1990-х годов, несмотря на постоянное сокращение морского льда из-за изменения климата, пишет BBC.

Что выяснили ученые

Оказывается, белые медведи используют морской лед как платформу для охоты на тюленей, которые являются для них источником богатой жиром пищи. Запасы жира у медведей обеспечивают энергию и теплоизоляцию, а также позволяют матерям вырабатывать очень питательное молоко для своих детенышей.

Исследователи взвесили и измерили 770 взрослых медведей на Шпицбергене в период с 1992 по 2019 год и обнаружили, что из-за такого образа жизни медведи значительно поправились.

Исследователи считают, что медведи на Шпицбергене адаптировались к сокращению ледового покрова, питаясь большей добычей с суши, включая северных оленей и моржей.

Открытие было особенно удивительным из-за влияния изменения климата на Шпицберген. За тот же период, когда проводилось исследование, глобальное повышение температуры увеличило количество дней без льда в регионе почти на 100 - примерно на 4 дня в год.

"Чем толще медведь, тем лучше его состояние", - объяснил ведущий автор исследования Йон Аарс из Норвежского полярного института.

"Я ожидал увидеть ухудшение физического состояния, когда потеря морского льда была настолько значительной", - поделился ученый.

При чем тут моржи

С 1950-х голов в Норвегии моржи находятся под официальной защитой, после того как их выбили почти до полного исчезновения. Эта защита увеличила их численность и, по-видимому, обеспечила новый источник жирной пищи для белых медведей.

"Сейчас вокруг гораздо больше моржей [для охоты]. Также возможно, что они могут более эффективно охотиться на тюленей", - допустил ученый.

Он объяснил, что с таянием льда у тюленей остались меньшие его участки и они будут собираться на них, что облегчает медведям добычу.

Ложки дегтя в бочке меда

Хотя такое положение дел и на лапу медведям, исследователи считают, что оно не продлится долго.

Доктор Джон Уайтман, главный научный сотрудник благотворительной организации Polar Bears International сказал, что результаты "положительны в краткосрочной перспективе".

Ученые прогнозируют, что по мере сокращения морского льда медведям придется ходить на большие расстояния, чтобы добраться до добычи, что потребует больше энергии и истощит ценные жировые запасы.

Кроме этой проблемы есть еще одна - увеличение количества дней без льда снижает выживаемость детенышей, а также молодых и старых самок.

Таким образом, как отметил Уайтман, долгосрочная перспектива для белых медведей ясна – им необходим лед для выживания, в противном случае они исчезнут.

"Потеря льда в итоге приводит к сокращению численности медведей, но [это исследование показывает], что краткосрочная картина может быть очень специфичной для каждого региона", - считает он.

В конце прошлого года сообщалось, что глобальное потепление и вызванные им изменения климата заставляют белых медведей в Северной Атлантике адаптироваться к новым условиям. Это обусловило у них изменения на генетическом уровне, заявили ученые.

