На 500 лет старше: недалеко от знаменитого Стоунхенджа обнаружили его 'прототип'

В ходе раскопок были обнаружены многочисленные артефакты, свидетельствующие о том, что эта территория служила местом встреч и проведения ритуалов.

Археологи обнаружили недалеко от Стоунхенджа, который является всемирно известной достопримечательностью, сооружение, которое уже называют своеобразным "прототипом" доисторического монумента, сообщает The Mirror.

Открытие было сделано примерно в пяти километрах от одного из самых известных археологических объектов мира.

"Правда, от более древнего сооружения сохранились лишь две ямы в земле. Несмотря на это, ученые убеждены, что когда-то в них стояли деревянные столбы, ориентированные так же, как и камни Стоунхенджа, - в соответствии с положением Солнца во время летнего и зимнего солнцестояний", - говорится в статье.

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Исследователи предполагают, что памятник был создан около 5 тысяч лет назад - примерно на 500 лет раньше, чем Стоунхендж.

Древнее место собраний и наблюдений за небом

В ходе раскопок археологи также обнаружили многочисленные артефакты, свидетельствующие о том, что эта территория была местом встреч и ритуалов. Среди находок - керамические изделия, кремневые орудия и кости животных.

Археолог Фил Хардинг из Wessex Archaeology назвал это открытие одним из самых важных за всю свою многолетнюю карьеру.

"Две ямы от столбов могут рассказать мне гораздо больше о людях, живших 5 тысяч лет назад. Это история всего сообщества, того, как они мыслили, вели себя и как почитали небесные светила", - сказал он.

Расположение столбов воспроизводит принцип, по которому построен Стоунхендж. Камни знаменитого монумента установлены таким образом, чтобы точно совпадать с восходом и заходом Солнца в дни летнего и зимнего солнцестояний.

В частности, если стоять в центре Стоунхенджа, во время летнего солнцестояния можно увидеть, как Солнце восходит над так называемым Пятковым камнем (Heel Stone) на северо-востоке круга, а в день зимнего солнцестояния - заходит над Алтарным камнем (Altar Stone) на юго-западе.

Открытие, которое ждало своего часа

Следы более древнего сооружения обнаружили ещё десять лет назад в районе Булфорда, когда там расчищали территорию для строительства жилья для военнослужащих. Однако только сейчас исследователям удалось провести детальный анализ ориентации объекта.

Для этого учёные фактически "вернули небесные часы вспять", воссоздав расположение небесных тел в тот период.

В ходе первых раскопок, которые длились с 2015 по 2017 год, археологи обнаружили 48 ям. Радиоуглецевый анализ показал, что они датируются примерно 2950 годом до нашей эры.

"До сих пор наши знания о столь древних астрономических достижениях основывались преимущественно на Стоунхендже и сооружениях аналогичного периода. Но то, что мы нашли в Булфорде, на 500 лет древнее знаменитых камней, которые мы так хорошо знаем", - отметил Хардинг.

Стоунхендж - часть гораздо более древней традиции

Доктор Фабио Сильва, археолог и специалист по изучению взаимосвязи древних памятников с небесными явлениями из организаций Stone x Sky и Skyscape Academy, провёл анализ, который подтвердил солнечное выравнивание сооружения.

"Это открытие помогает понять Стоунхендж не как уникальное творение, а как часть гораздо более длительного диалога между людьми, землей и небом", - объяснил ученый.

По его словам, новые данные свидетельствуют о том, что общины, жившие в этом регионе, уже за несколько веков до сооружения Стоунхенджа ориентировали свои ритуальные объекты на летнее и зимнее солнцестояние.

"Теперь Стоунхендж выглядит не как начало истории, а как результат традиций и практик, корни которых уходят гораздо глубже в прошлое этого ландшафта", - добавил Сильва.

"Звездная находка" археологов

Среди артефактов особое внимание привлек редкий неолитический нож, которому придали дискообразную форму. Именно его Фил Хардинг назвал "главной находкой" экспедиции.

"Самое удивительное в нем - это мастерство исполнения. Перед нами работа настоящего мастера", - отметил археолог.

По его словам, нож нашли в вертикальном положении, что может свидетельствовать о его намеренном ритуальном размещении.

Другие интересные факты о Стоунхендже

Напомним, по мнению ученых, один из самых загадочных камней Стоунхенджа, вероятно, был перевезен на сотни километров по труднопроходимой местности. В частности, речь идет об алтарном камне - 6-тонном мегалите 5000-летнего монумента, который был перемещен из северо-восточной Шотландии на расстояние 700 км.

Ранее исследователи спорили: камень транспортировали люди или это были естественные процессы во время ледникового периода.

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