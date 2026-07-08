Вот что на самом деле произойдет с вашим мозгом, если внезапно перестать пить кофе

В первые дни может наблюдаться головная боль, но со временем многие люди отмечают улучшение сна, снижение тревожности и отсутствие зависимости от кофе.

Регулярное употребление кофе заставляет мозг адаптироваться к постоянному присутствию кофеина. Поэтому резкий отказ от напитка часто сопровождается неприятными симптомами, однако они, как правило, носят временный характер. Исследователи объясняют, что уже через несколько дней организм начинает перестраиваться, и человек может ощутить положительные изменения, пишет Verywell Health.

Специалисты отмечают, что симптомы отмены могут различаться в зависимости от количества кофеина, которое человек потреблял ежедневно.

В течение 12–24 часов после последней чашки кофе часто появляются первые признаки абстиненции – головная боль, усталость и трудности с концентрацией внимания. Самый тяжелый период обычно приходится на 20–51 час.

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В это время возможны перепады настроения, проблемы с пищеварением, а также боль в мышцах или суставах. В целом симптомы могут длиться от двух до девяти дней, после чего постепенно ослабевают.

Какие изменения происходят после адаптации

По окончании периода абстиненции многие люди замечают положительные изменения.

Среди них:

лучшее качество и продолжительность сна;

снижение тревожности и раздражительности;

исчезновение физической зависимости от кофеина.

Исследователи объясняют, что кофеин блокирует действие аденозина – вещества, отвечающего за сонливость. Когда человек перестает пить кофе, мозг некоторое время перестраивается, из-за чего и возникают симптомы отмены.

Кто тяжелее всего переносит отказ от кофе

Группа ученых, исследующих синдром отмены кофеина, отмечает, что более выраженные симптомы могут возникать у людей, которые:

употребляют более 300 мг кофеина в день;

страдают мигренью;

находятся в состоянии хронического стресса;

имеют нерегулярный режим сна;

принимают кофеиновые добавки.

Как легче отказаться от кофеина

Исследователи из Университета Мэриленда рекомендуют не бросать кофе резко. Лучше постепенно уменьшать количество напитка, переходить на кофе без кофеина, поддерживать достаточный уровень гидратации организма, высыпаться и избегать энергетических напитков.

Если головная боль или другие симптомы не проходят или становятся слишком сильными, врачи советуют обратиться за медицинской помощью.

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