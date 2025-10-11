Ученые выявили замедление Течения Западных ветров, которое больше Гольфстрима и Амазонки

Речь идет об антарктическом течении, которое является крупнейшим океаническим течением в мире.

Новое исследование предупреждает, что останавливается ключевая система Земли - антарктическое циркумполярное течение (АЦТ). Ученые из Боннского университета обнаружили, что течение значительно замедлилось. Сейчас оно течет втрое медленнее, чем 130 000 лет назад. На самом деле это резкое замедление, и оно может иметь катастрофические последствия, пишет Daily Mail.

Это течение также известно, как Течение Западных ветров, ведь от него зависит движение воздушных масс. Оно огибает Антарктический континент с запада на восток, соединяя юг Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Течение важно для поддержания региональных температур, глобального климата и экосистемы.

"Если этот "двигатель" сломается, это может иметь серьезные последствия. В частности большую изменчивость климата с большими экстремальными условиями в определенных регионах и ускоренное глобальное потепление из-за уменьшения способности океана выполнять функцию поглотителя углерода", - цитирует издание доктора Бишахдатта Гайен из Мельбурнского университета, который, однако, не участвовал в исследовании.

Исследование проводили ученые Боннского университета. Они исследовали образцы осадка, собранные исследовательским судном в море Скотия к северу от Антарктиды. Это позволило им выяснить, как менялась скорость и положение течения в течение последних 160 000 лет.

"Скорость в предпоследнем теплом периоде, примерно 130 000 лет назад, была более чем в три раза больше, чем в последние тысячелетия, составляющие нынешний теплый период", - сказал руководитель экспедиции доктор Майкл Вебер.

Хотя причина этого замедления остается неясной, исследователи предполагают, что большую часть изменений можно объяснить различиями в орбите Земли вокруг Солнца.

Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, которая повторяется раз в 100 000 лет. В то же время, наклон и вращение земной оси меняются раз в 21 000 лет. Это создает закономерность интенсивности излучения от солнца, которая оказывает сильное влияние на скорость ветра и, следовательно, на скорость ветровых течений, таких как АЦТ.

"Это может объяснить, почему течение двигалось гораздо быстрее 130 000 лет назад, несмотря на то, что климат выглядел в целом так же, как и сегодня", - объясняется в исследовании.

То же самое излучение, вероятно, заставили AЦТ переместиться по меньшей мере на 600 км ближе к южному полюсу в течение последнего теплого периода, чем сегодня.

Однако исследования также показали, что деятельность человека тоже имеет влияние на замедление АЦТ. Исследователи из Мельбурнского университета смоделировали, что антропогенное изменение климата, вероятно, приведет к замедлению темпов роста течения еще на 20 процентов к 2050 году.

Причем ранее ученые считали, что течение будет ускоряться с увеличением температуры на планете, поскольку теплый воздух порождает более быстрые ветры, а теплая вода имеет меньшую плотность. Однако новейшие модели показали, что влияние изменения климата на шельфовые ледники Антарктиды означало, что изменение климата на самом деле замедляет общий темп развития АЦТ.

"Когда лед тает, он сбрасывает огромное количество холодной пресной воды в океаны, которая заполняет глубины океана и противодействует последствиям потепления океана, что приводит к замедлению течений", - написали авторы.

Другие последствия изменений климата

Напомним, что ученые фиксируют и другие последствия глобального потепления. В этом году впервые не было подъема холодной воды с глубин в Панамском заливе. Этот ежегодный процесс, который помогает циркуляции кислорода и питательных веществ, называется апвеллинг. Исследователи говорят, что скорее всего этого не произошло из-за отсутствия пассатов - сильных ветров, которые отталкивают теплую воду от побережья, освобождая пространство для подъема холодных масс из глубин.

