Ученые поймали лазерный сигнал от объекта в 8 миллиардах световых лет: что это может быть

Он может пролить свет на тайны формирования и столкновения галактик.

Астрономы обнаружили в космосе далекий лазерный сигнал. Находка может помочь понять, как возникают и сталкиваются друг с другом галактики. Международная группа астрономов из Университета Претории в Южной Африке с помощью радиотелескопа MeerKAT зарегистрировала необычайно сильный микроволновый сигнал.

Он исходит с расстояния около восьми миллиардов световых лет, пишет Focus. Согласно данным исследователей в онлайн-архиве "arXiv", этот сигнал является одним из самых энергичных явлений такого рода, наблюдавшихся до сих пор.

Он возникает при столкновении галактик

Согласно расчетам исследователей, излучение исходит из системы сливающихся галактик под названием HATLAS J142935.3–002836. При таких столкновениях огромные газовые облака сжимаются. Молекулы при этом приходят в возбуждение и испускают усиленные микроволны. Специалисты классифицируют измеренный сигнал как так называемый гидроксильный мегамазер, то есть своего рода природный лазер в радиодиапазоне.

Интенсивность настолько высока, что объект может даже попасть в еще более экстремальный класс "гигамазеров" – ярких космических мазеров, которые в миллиарды раз ярче обычных мазерных лучей. "Эта галактическая система действительно исключительна", – сказал Тато Манамела, постдокторант Университета Претории, согласно научному порталу "Phys.org".

Исследователи хотят обнаружить от сотен до тысяч галактических систем

Обнаружение стало возможным благодаря гравитационной линзе – явлению, описанному Альбертом Эйнштейном. Промежуточная галактика своей гравитацией деформирует пространство-время и таким образом фокусирует микроволны, испускаемые далекой системой. Благодаря этому радиотелескопы на Земле достигли значительно усиленного сигнала.

Исследователи надеются в будущем с помощью этого метода обнаружить еще много таких мегамазеров. Таким образом они хотят более точно изучить эволюцию и столкновения галактик на протяжении миллиардов лет.

Столкнувшиеся галактики - грозит ли Земле опасность

Когда галактики встречаются, их газ перемешивается и сжимается в плотные облака, в которых рождаются миллионы новых звезд. Одновременно их внешний вид кардинально меняется: в результате слияния спиральных галактик могут образоваться, например, округлые эллиптические галактики.

Наш Млечный Путь также движется навстречу столкновению с галактикой Андромеды, которое ожидается примерно через пять миллиардов лет. Хотя звезды и планетные системы при этом останутся в значительной степени нетронутыми, Солнце к тому времени уже раздуется до красного гиганта, что сделает Землю необитаемой.

