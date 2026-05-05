Вспышки на Солнце продолжаются: грозят ли Земле новые магнитные бури (график)

Прогноз магнитных бурь на 5 мая и ближайшие дни.

За последние дни на Солнце зафиксировали сразу несколько вспышек - все они направлены к нашей планете. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

В то же время ученые отмечают, что вспышки были слабые, поэтому сильного негативного влияния на Землю они не окажут. Ожидается лишь слабое повышение активности геомагнитного поля 5 мая.

Также в сторону Земли в скором времени развернется корональная дыра на Солнце. Предварительные прогнозы свидетельствуют, что она также не вызовет сильных магнитных бурь - лишь некоторые кратковременные возмущения 7 мая.

Видео дня

Таким образом, в ближайшие дни, 5-7 мая, магнитных бурь не Земле не ожидается, а те слабые периоды активности не должны каким-то образом повлиять на самочувствие людей.

Обнаружены десятки планет, похожих на Татуин из "Звёздных войн" - что известно

Учёные нашли десятки необычных миров, которые вращаются сразу вокруг двух звёзд – как вымышленный Татуин из фильма "Звёздные войны". Ранее такие планеты считались редкостью: было известно лишь около 18 объектов, тогда как общее число экзопланет превышает 6000.

Новое исследование позволило выявить сразу 27 кандидатов благодаря инновационному методу. Для работы использовали данные космического телескопа TESS. По словам учёных, прежние методы находили лишь самые "удобные" для наблюдения объекты, тогда как новый подход помогает обнаруживать скрытые системы.

Пока найденные объекты остаются кандидатами и требуют подтверждения. Их масса может варьироваться от массы Нептуна до значительно более массивных, чем Юпитер.

Из 1590 изученных двойных систем признаки планет обнаружены примерно в 2% случаев. Это говорит о том, что во Вселенной могут существовать тысячи подобных миров, которые ещё предстоит открыть.

Вас также могут заинтересовать новости: