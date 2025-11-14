У ученых есть теория, что бы это могло быть.

Международная команда ученых объявила об обнаружении двух загадочных аномалий в пирамиде фараона Менкаура на плато Гиза в Египте. Речь идет о полостях, начинающихся непосредственно за внешним слоем блоков, из которых построена пирамида, сообщает научный вестник IFLScience.

Пирамида Менкаура, самая маленькая из трех главных пирамид Гизы, построена около 2490-2472 годов до н.э. для последнего фараона IV династии. Она известна тем, что ее внешняя гранитная отделка так и не была завершена - лишь семь рядов сохранились у основания.

Новое исследование проводилось с помощью комбинации неинвазивных технологий: электрической резистентной томографии, радиолокации и ультразвукового тестирования. Аномалии, обозначенные как A1 и A2, обнаружены непосредственно за шлифованными гранитными блоками восточного фасада пирамиды. Первая полость (A1) имеет размеры примерно 1,5 м × 1,0 м и начинается на глубине 1,35 м. Вторая (A2) меньше - 0,9 м × 0,7 м - на глубине 1,13 м. Эти аномалии ученые интерпретировали как воздушные полости в сплошной массе известняковых блоков.

Ученые предполагают, что нашли замурованный "черный ход" к пирамиде. Гипотезы о его существовании озвучивались уже давно. Вместе с тем ученые отмечают, что собранные ими данные могут быть интерпретированы по-другому, ведь примененный метод исследования имеет свои ограничения. Например, относительно глубины сканирования пирамиды.

Египтологи надеются, что дальнейшие исследования, возможно, с использованием дополнительных технологий, раскроют тайны строительства пирамиды Менкаура, которая подверглась наименьшему внешнему вмешательству среди главных пирамид Гизы.

Подробные результаты исследования опубликованы в журнале NDT & E International.

