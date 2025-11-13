Фрагмент керамической посуды возрастом 2700 лет свидетельствует о связи между Ассирийской империей и Иудейским царством.

Археологи обнаружили первую в истории ассирийскую надпись в Иерусалиме, пролившую свет на древнюю борьбу за власть, описанную в Библии.

Надпись, высеченная на фрагменте керамической посуды, была обнаружена в Национальном парке долины Цурим в Восточном Иерусалиме, пишет Fox News. По данным Израильского управления древностей, хотя фрагмент был обнаружен в долине Цурим, изначально он был частью обломков возле Стены Плача.

Эта надпись принадлежала ассирийской цивилизации, господствовавшей на Ближнем Востоке во времена библейских царей. Отмечается, что ассирийцы правили большей частью Ближнего Востока с IX по VII века до н. э., до падения их столицы Ниневии. По словам официальных лиц, надпись написана на аккадском языке 2700 лет назад.

"Эта надпись представляет собой редкое свидетельство переписки между дворами царя Ассирии и царя Иудеи", - заявило Управление древностей Израиля.

Археолог Мория Коэн, обнаружившая артефакт, рассказала, что просеивала землю, когда внезапно заметила "керамический черепок со странным узором":

"Я внимательно присмотрелась и увидела клинопись, что показалось мне маловероятным, ведь, несмотря на множество интересных находок, мы никогда не находили ничего подобного... Это поистине уникальная находка".

Эта керамическая деталь около 2,5 см говорит о переписке между древними правителями. Историки полагают, что она была частью царской буллы, или оттиска печати, использовавшейся для передачи сообщения об уплате налога или других обязательствах. В надписи указан срок - а именно первый день месяца Ав - и упоминается командир колесницы.

"Эта находка укрепляет понимание глубины ассирийского присутствия в Иерусалиме и степени его влияния на городскую администрацию", - сказала руководитель раскопок Айяла Зильберштейн.

"Хотя фрагмент не содержит имени царя Иудеи, которому было адресовано послание, его хронологический контекст и фрагмент текста указывают на то, что оно было отправлено ко двору одного из иудейских царей - Езекии, Манассии или Иосии в начале его правления, когда Иудея была вассальным царством Ассирии", - говорится в сообщении управления по древностям.

"Он открывает окно в дипломатические и административные отношения между Иудеей и Ассирией, предоставляя первое в истории свидетельство официального общения между Иерусалимом и самой могущественной империей своего времени", - добавили официальные лица.

