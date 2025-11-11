Римская империя строила дороги гораздо дальше, чем считалось ранее, - исследование

Ученые соединили точки в континентальном масштабе и выявило почти 300 тысяч километров дорог от Испании до Сирии.

Дороги, которые строились на европейском континенте во времена Римской империи оказались вполовину длиннее, чем считалось ранее. Об этом говорится в новом исследовании, пишет Times of Israel.

В течение пяти лет команда археологов изучала исторические записи, древние журналы, места расположения вех и другие архивные данные. Затем ученые искали подсказки на спутниковых снимках и аэрофотосъемке, включая недавно оцифрованные фотографии, сделанные с самолетов во время Второй мировой войны.

Когда древние записи намекали на утраченные дороги в определенной местности, исследователи анализировали местность сверху, чтобы обнаружить следы. Например, едва заметные различия в растительности, вариации почвы или изменения высоты. А также следы древней инженерии, такие как поднятые курганы или вырубленные склоны холмов. Все это показывает, где когда-то проходили римские дороги.

Видео дня

"Это превращается в масштабную игру соединения точек в континентальном масштабе", - сказал Том Бруманс, археолог и соавтор исследования, опубликованного в Scientific Data.

Данные и интерактивная цифровая карта также доступны онлайн для ученых, учителей истории или всех, кто интересуется историей Древнего Рима.

Предыдущие исследования сосредотачивались на "магистралях Римской империи" - крупных магистралях, которые чаще всего упоминаются в известных исторических документах. Обновленная карта дополняет более малоизвестные детали о "второстепенных дорогах, таких как сельские тропы, соединяющие виллы и фермы".

Ранее исследователи подсчитали, что протяженность римских дорог составляла около 188 555 километров. Новая работа показывает почти 300 000 километров дорог по всей Римской империи, что позволяло путешествовать из Испании в Сирию.

Исследование значительно расширило знания археологов о древних дорогах в Северной Африке, на равнинах Франции и на полуострове Пелопоннес в Греции.

По словам Бругманса, возможность визуализировать древние маршруты, по которым ездили римские фермеры, солдаты, дипломаты и другие путешественники, обеспечит лучшее понимание ключевых исторических тенденций, зависящих от перемещения людей в римские времена, включая распространение христианства в регионе и распространение древних эпидемий.

Гибель Рима - новые исследования

Напомним, что недавно ученые выяснили, что климатический кризис мог стать ключевой причиной упадка могущественной Римской империи. Ведь в шестом веке нашей эры три мощных извержения вулканов вызвали климатический кризис, который известен как Позднеантический малый ледниковый период.

Вас также могут заинтересовать новости: