Уникальная космическая обсерватория падает на Землю, NASA пытается её спасти

Если миссия провалится, уникальный телескоп просто развалится и сгорит в атмосфере

NASA готовится к беспрецедентной попытке спасти космический телескоп Swift, который почти 22 года работал на орбите Земли, но сейчас стремительно теряет высоту и приближается к верхним слоям атмосферы. Как пишет издание space.com, космическое агентство готово потратить около 30 млн долларов на миссию по спасению телескопа.

Телескоп Swift был запущен в 2004 году в рамках двухлетней миссии стоимостью 250 млн долларов. Однако благодаря успешной работе его эксплуатацию неоднократно продлевали. За более чем два десятилетия аппарат стал одним из важнейших инструментов для наблюдения за гамма-вспышками – чрезвычайно мощными космическими взрывами, которые длятся всего несколько секунд.

Как поясняет издание, главной особенностью Swift является способность практически мгновенно переориентироваться на новые источники излучения. Именно это выделяет его даже на фоне других известных космических обсерваторий.

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"Это была не просто какая-то космическая платформа; это обсерватория с уникальными возможностями для астрофизики… Это обсерватория Swift, которая может быстро развернуться по ночному небу, чтобы находить объекты, взрывающиеся в темноте", – говорится в публикации

По словам авторов материала, именно наблюдения Swift помогли подтвердить, что самые тяжёлые химические элементы, в частности золото и платина, образуются во время сверхмощных космических взрывов. Кроме того, в 2022 году телескоп зафиксировал самую яркую гамма-вспышку в истории наблюдений, получившую неофициальное название BOAT – Brightest Of All Time (Самая яркая за все время).

Впрочем, из-за солнечной активности сопротивление атмосферы оказалось сильнее, чем ожидали инженеры. Если ничего не предпринимать, аппарат в ближайшее время войдет в атмосферу Земли и сгорит.

Для его спасения NASA привлекло американскую компанию Katalyst Space, которая менее чем за год создала новый сервисный космический аппарат Link. Издание отмечает, что миссию разработали в рекордно короткие сроки – всего за девять месяцев. После запуска Link проведет серию проверок, а затем попытается сблизиться со Swift, захватить его роботизированными манипуляторами и в течение нескольких месяцев постепенно поднять на более высокую орбиту.

Издание подчеркивает, что подобной операции еще никогда не проводили. Если миссия завершится успешно, это станет первым случаем в истории, когда старый космический телескоп поднимут на более высокую орбиту с помощью специально созданного сервисного аппарата.

Несмотря на риски, научный руководитель миссии Брэд Ценко считает эту попытку вполне оправданной. По его словам, даже в случае неудачи Swift всё равно ждёт естественное схождение с орбиты.

Другие новости об исследовании космоса

Как писало УНИАН, в 1999 году NASA потеряло космический аппарат Mars Climate Orbiter из-за ошибки в расчетах, вызванной использованием разных систем измерения.

Программное обеспечение подрядчика Lockheed Martin использовало имперскую систему (фунт-сила-секунда), тогда как NASA работает с метрической (ньютон-секунда), что привело к расхождению в 4,45 раза. В результате зонд вошёл в атмосферу Марса со слишком большой скоростью и был уничтожен.

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